Da febbraio aveva perso il lavoro e da allora non era riuscito a trovare un nuovo impiego. Dopo mesi di fatica, il malore per le strade di Roma. La notizia è di pochi giorni fa. A raccontarla è Il Messaggero. L’uomo, un 60enne che prima di febbraio lavorava in un’azienda che si occupava di ristrutturazioni, vagava per le strade del quartiere Prati, in cerca di aiuto: bussando a negozi, attività, a chiunque potesse dargli una mano. Poi il malore in strada. “Non mangiavo da tre giorni”, ha raccontato. La sua storia ha fatto il giro della Capitale e gli agenti he lo hanno soccorso, i vigili del I Gruppo Prati, hanno anche organizzato una raccolta alimentare per aiutare l’uomo, che è anche padre di un ragazzo di 12 anni.