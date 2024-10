Roma, Giubileo: fontana di Trevi a numero chiuso e a pagamento

Ingresso a numero chiuso a Fontana di Trevi in occasione del Giubileo, e si valuta l’introduzione di un "piccolo contributo" economico in futuro. Lo ha annunciato oggi in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme agli assessori alla Cultura e al Turismo, Miguel Gotor e Alessandro Onorato, e al soprintendente Claudio Parisi Presicce. L’iconico monumento romano sarà circondato di pannelli trasparenti disposti a ferro di cavallo, e il tipico lancio della monetina sarà possibile in un cesto dalla passerella stessa. Si tratta, ha specificato il sindaco, di una prova generale: l’ingresso a numero chiuso sarà introdotto a fine lavori, in tempo per il Giubileo, mentre nel futuro si valuta anche l’introduzione di un ticket.