Arezzo, donna scomparsa trovata morta in un campo: ipotesi omicidio

La notte scorsa, in un campo a Foiano della Chiana (Arezzo) è stato trovato il corpo senza vita di una donna. La vittima, Letizia Giordani, 72 anni, psicoterapeuta, presentava una ferita alla testa. Residente in un casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo, era scomparsa da ieri. Le indagini sono in corso e le cause della morte non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella dell’omicidio.