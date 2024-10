Sciopero mezzi pubblici 5 ottobre: orari e fasce di garanzia

Possibili disagi per la mobilitazione nazionale di 24 ore indetta dal sindacato OR.S.A. Trasporti per il mancato rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri. Le corse garantite variano da città a città, per questo è consigliabile consultare i siti delle singole società di trasporto locale

Sarà una giornata di sciopero del trasporto pubblico locale quella di sabato 5 ottobre. La mobilitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dal sindacato OR.S.A. Trasporti per il mancato rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri. Come sempre le fasce di garanzia variano da città a città, ed è quindi consigliabile consultare i siti delle singole società di trasporto cittadine.

Milano

A Milano, fa sapere l'Azienda Trasporti di Milano (Atm), l'agitazione è programmata nelle consuete fasce orarie, dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Saranno possibili chiusure totali o parziali delle 5 linee della metropolitana e ritardi lungo i percorsi di bus, tram e filobus

Genova

Nel capoluogo ligure la fasce di garanzia del servizio bus sono dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30, mentre il personale delle biglietterie e il servizio clienti si fermeranno tutto il turno. Il trasporto provinciale è garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Bologna e Ferrara

Anche la segreteria regionale Emilia-Romagna del sindacato OR.S.A. ha comunicato nei giorni scorsi l'adesione allo sciopero nazionale di 24 ore. In Emilia-Romagna, per i servizi di bus e altre attività di competenza Tper lo sciopero si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano potrebbero non essere garantiti. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al "Marconi Express", la monorotaia che collega la stazione e l'aeroporto, il cui servizio potrebbe non essere garantito nel corso dell'intera giornata.