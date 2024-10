Arriva (Re)Generation Festival, dal 4 al 6 ottobre

Oltre 70 iniziative diffuse tra cui visite guidate, degustazioni, tour a piedi, in bici, a cavallo, pratiche di sport e perfino due concerti live: venerdì 4 quello di Malika Ayane, sabato 5 quello di Colapesce Dimartino

È in arrivo (Re)Generation Festival, un evento multidisciplinare nato per valorizzare i luoghi e le proprietà rigenerative delle acque termali del territorio unico delle terme e dei Colli Euganei, la più grande e antica stazione termale d’Europa. L'evento è organizzato dal Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, del Comune di Montegrotto Terme e del Comune di Abano Terme e si svolgerà dal quattro al sei ottobre.

Il programma

Oltre 70 iniziative diffuse, tra cui visite guidate, degustazioni, tour a piedi, in bici, a cavallo, in barca, pratiche di sport, di golf e perfino concerti. Al Castello del Catajo sono previsti infatti due inediti live serali di Malika Ayane, venerdì 4, e di Colapesce Dimartino, sabato 5. Di giorno, invece, l'attrazione principale sarà la mostra GenerAzioni con i mosaici in movimento di Maurizio Galimberti, una retrospettiva dedicata al grande maestro della fotografia internazionale, a cura di Ildo Damiano.

Ci saranno poi diversi talk moderati da Camila Raznovich con ospiti come Martina Colombari, Maria Pia Calzone, Alvise Rigo. E poi ancora workshop, lezioni di yoga nella natura, un'area street food aperta tutto il giorno e aperitivi in terrazza.