Dengue, maxi focolaio a Fano: 102 i casi accertati

Le misure adottate

La dengue è una malattia trasmessa unicamente dalla puntura di zanzara, non si trasmette da persona a persona, e causa febbre, mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito e irritazioni della pelle.

"Per prevenire la malattia sono state messe in atto tutte le misure di sanità pubblica previste - aggiunge Regione -. Come da indicazione del dipartimento di prevenzione della Ast, il Comune di Fano ha effettuato la disinfestazione su tutta l’area urbana di Fano e avviato un intervento per eliminare le larve. Inoltre è partita una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione residente su come eliminare le zanzare nei giardini e nelle aree private: va eliminata l’acqua stagnante dei vasi e delle ciotole degli animali; è consigliato indossare maniche e pantaloni lunghi di colore chiaro, utilizzare le zanzariere alle finestre e usare repellenti efficaci. Sono state posizionate nel territorio alcune trappole per zanzare, utili per definire la consistenza della popolazione in grado di trasmettere il virus e l’eventuale infettività. Le zanzare catturate verranno esaminate dal laboratorio per le malattie trasmesse da vettori dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche".

Inoltre, nelle farmacie comunali viene distribuito un kit con dieci larvicidi, uno spray repellente e una pennetta disinfettante al prezzo di 15 euro.