Cane rubato a bimba disabile, dopo appelli i ladri lo restituiscono

E' una storia a lieto fine quella del piccolo Maui, uno Spitz rubato ad Acerra, nel Napoletano, a una bambina di 12 anni con una disabilità motoria. Durante un furto, messo a segno sabato scorso, una banda di ladri, oltre ad aver portato via soldi e oggetti di valore e ad aver danneggiato anche la pedana che la ragazzina utilizzava per uscire più agevolmente di casa, ha rapito anche il loro cane, di nove anni.

Gli appelli del padre ai ladri

Da allora, la famiglia non si è data pace: numerosi sono stati gli appelli del padre della ragazza, Rosario, affinché i ladri restituissero l'animale alla sua famiglia. A Sky Tg24, in lacrime, aveva detto: "Faccio appello ai rapinatori, che scavino nel loro cuore, cercando un briciolo di coscienza. Spero che ce lo riportino, il cane era di mia figlia, che è affetta da atrofia muscolare spinale, per lei e per noi è un pezzo della famiglia, è come aver perso un figlio, e per lei un fratello". Dopo la denuncia ai carabinieri, la famiglia ha continuato a perlustrare la zona fino a spingersi in una baracca in un campo nomadi, dove hanno trovato un altro cane della stessa razza, ma non Maui.

La restituzione del cane

Nella tarda serata di ieri, l'inaspettato lieto fine: "Mi ha chiamato un numero anonimo - racconta Rosario - Ha detto: il cane te lo abbiamo lasciato fuori casa, lo restituiamo per la bambina. Poi hanno aggiunto: siamo ladri, ma onesti". Il papà della piccola ci tiene, poi, a ringraziare quanti si sono prodigati perché Maui tornasse a casa: "Si è mossa l’Italia intera: grazie di cuore, mia figlia è ultra contenta e sta piangendo dalla felicità"