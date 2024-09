Napoli, uomo di 45 anni ucciso in strada

La vittima, ferita mortalmente a colpi d'arma da fuoco, si chiamava Luigi Procopio. Secondo le prime ricostruzioni, l'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una rissa che ha coinvolti uomini e donne. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e accertare il movente dell'omicidio

Omicidio in strada a Napoli. Un uomo di 45 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella zona orientale della città, in via vico VII Duchesca. La vittima, con precedenti, si chiamava Luigi Procopio. Sul posto è intervenuta la polizia, mentre sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica e accertare il movente dell'omicidio.