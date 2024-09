Incidente nel Reggiano, muore un giovane: ragazza gravissima

Tragedia sulle strade reggiane poco dopo le 22 di domenica 28 settembre, alle porte di Scandiano. Un giovane ha perso la vita e una ragazza è in condizioni disperate. I due viaggiavano a bordo di una moto quando all'improvviso il conducente ha perso il controllo mentre percorreva via Statale, entrando in una rotonda su via Mazzini. Il mezzo ha preso letteralmente il volo ed è finito contro un palo nel parcheggio di un centro commerciale adiacente. Altri automobilisti hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi di soccorso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il ragazzo. La ragazza è stata portata d'urgenza con l'elisoccorso notturno all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni disperate.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente, secondo i primi accertamenti, sembra imputabile alla velocità eccessiva: il ragazzo alla guida avrebbe probabilmente notato la rotonda troppo tardi, finendoci contro e facendo “volare” la moto che si è schiantata contro un palo della luce prima di terminare la sua corsa nel parcheggio di un centro commerciale. Gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia hanno chiuso il traffico per consentire i rilievi, mentre i vigili del fuoco di Reggio Emilia hanno fornito assistenza ai soccorritori. Le indagini per chiarire le esatte cause dell’incidente sono ancora in corso.