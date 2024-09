Auto contro spettatori durante rally, un ferito grave in Friuli

Incidente durante il Rally della Carnia, in Friuli. Una persona è rimasta ferita in modo grave dopo essere stata urtata da un'auto uscita di strada durante la competizione nel comune di Tolmezzo (Udine). Secondo una ricostruzione, alla fine della prova speciale Valle di Lauco il pilota avrebbe perso il controllo dell'auto che stava conducendo, sbandando e finendo poi la sua corsa contro un gruppo di spettatori. Tre persone, e non due come inizialmente riportato, sono state investite e una è rimasta ferita in modo grave ed è stata portata all'ospedale di Udine in codice rosso: nella carambola sarebbe infatti caduta in una scarpata precipitando per una dozzina di metri.

I soccorsi

L'incidente in Strada di Fusea è avvenuto verso le 11 e in totale gli spettatori coinvolti nell'urto sono tre. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, che all'arrivo ha trovato la vettura e i tre spettatori nella scarpata sottostante il ciglio della strada. I soccorritori, utilizzando tecniche alpinistiche, si sono calati per circa 20 metri raggiungendo la vettura e i tre spettatori. Un uomo è stato sistemato sulla tavola spinale che è stata assicurata alla barella da trasporto la quale, con la tecnica del contrappeso, è stata issata fino alla strada dove il personale sanitario ha preso in carico il ferito. Anche una donna, dopo essere stata immobilizzata con gli appositi presidi sanitari, è stata recuperata dai vigili del fuoco per i 20 metri di dislivello e affidata ai soccorsi sanitari. Solamente qualche contusione per il terzo spettatore che come il pilota e il navigatore della vettura, rimasti illesi, sono stati imbragati e accompagnati sul piano stradale da un operatore Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. I pompieri hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata. Sul posto, per quanto di competenza, anche le forze dell'ordine.