Nei primi otto mesi dell'anno sono stati pubblicati bandi di concorso per 288mila posti per i quali sono arrivati due milioni di candidature. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo in una audizione alla Commissione parlamentare sulla semplificazione ha ricordato che nei prossimi 5/6 anni usciranno dagli uffici pubblici verso la pensione circa un milione di lavoratori e si sta lavorando per un adeguato turn over