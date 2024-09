Abusi su una paziente, respinto il patteggiamento per Luca Richeldi

Già a luglio scorso il giudice aveva respinto una prima proposta di patteggiamento a 10 mesi e 20 giorni, riconvertita in una pena pecuniaria pari a 49 mila euro, per il primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. "Eravamo certi che la soluzione del patteggiamento potesse rappresentare un epilogo utile a sollevare gli animi di tutte le parti coinvolte in questa vicenda, ivi compresi i rispettivi familiari”, hanno riferito i legali di Richeldi

Il gup di Roma ha deciso di respingere la nuova richiesta di patteggiamento a 11 mesi e 10 giorni per il professore Luca Richeldi, primario di pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma, accusato di violenza sessuale ai danni di una paziente. Secondo il giudice la richiesta avanzata dagli avvocati difensori del professore "non è congrua" anche considerando che l'episodio "non è di lieve entità". A questo punto per Richeldi, che ha chiesto il rito ordinario come riferito dagli avvocati Carlo Bonzano e Ilaria Barsanti, parte la richiesta di rinvio a giudizio che verrà presa in esame nell’ambito di un’altra udienza. Presente durante la comunicazione del giudice anche l'avvocata Giulia Guerrieri, che difende la parte offesa: "Questi episodi vanno sempre denunciati, chiunque ti trovi di fronte", ha commentato.