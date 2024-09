Roma, 150 persone sgomberate dall'ex hotel Cinecittà occupato

Sono 150 le persone sgomberate martedì mattina dall'ex hotel Cinecittà a Roma. L’edificio occupato abusivamente era oggetto di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Roma, cui hanno dato esecuzione Carabinieri e Polizia. Nel maxi blitz sono state sequestrate alcune dosi di stupefacenti e arrestate due persone.

Contro "illegalità e degrado urbano"

Lo sgombero è stato deciso in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. “La liberazione dell’edificio dà attuazione alle direttive del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi – si legge nel comunicato - per prevenire e contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive e incidere sulle situazioni di illegalità e degrado urbano”. I residenti erano per lo più di nazionalità sudamericana. Sono stati attivati i servizi sociali del comune per prendere in carico i casi di fragilità emersi.