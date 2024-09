Investe ex moglie e poi la accoltella davanti alla scuola del figlio

Intorno alle 8 un uomo di circa 40 anni a Soriso (Novara) ha atteso l'ex moglie davanti alla scuola frequentata dal figlio e l'ha investita con l'auto. Dopo averla travolta l'uomo è sceso dalla macchina e ha colpito la donna con un coltello. La donna è in gravi condizioni

Prima ha cercato di investirla, poi ha colpito la donna con un coltello. È in stato di fermo nella caserma dei carabinieri di Arona, un uomo di nazionalità senegalese che questa mattina, intorno alle 8, ha ferito l'ex moglie, davanti alla scuola del figlio, a Soriso, un paese in provincia di Novara. La donna, 39 anni, anche lei di nazionalità senegalese, si trovava davanti all'istituto quando è stata investita dalla Fiat Station Wagon alla cui guida c'era l'ex marito, che dopo averla vista a terra è sceso dalla vettura e ha colpito la donna con un coltello.

L'uomo bloccato dai passanti

Pronta la reazione di alcuni passanti che hanno bloccato l'uomo e chiamato una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri che si trovava già in zona. I militari hanno arrestato il quarantenne per tentato omicidio, mentre la donna è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in gravi condizioni con prognosi riservata.