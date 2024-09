Morti sul lavoro, operaio travolto da una lastra di vetro nel cuneese

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta in Piemonte: la tragedia è avvenuta in una ditta di serramenti a Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo. Da quanto si apprende, un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pesante lastra di vetro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno costatato il decesso dell'uomo, recuperando il corpo.