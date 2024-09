Ragazza uccisa a Molfetta, fermato a Bari il presunto killer

Una persona è stata fermata dai Carabinieri a Bari per l'omicidio di Antonia Lopez, la 19enne uccisa la notte tra sabato e domenica nel Bahia beach di Molfetta durante un agguato. Bersaglio dei killer - secondo le indagini - era l'amico della ragazza, il 20enne rampollo del clan del rione Japigia del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti, rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari. Durante l'agguato, il fermato avrebbe impugnato la pistola che aveva con sé e avrebbe sparato sette proiettili. Uno ha colpito alla spalla la ragazza, recidendole l'aorta e uccidendola in pochi minuti per shock emorragico.