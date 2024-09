Pietro Orlandi: “Il carceriere di Emanuela a Londra è l'ex Nar Baioni”

Le parole di Pietro Orlandi su Vittorio Baioni

Ai microfoni dell'Ansa, Pietro Orlandi ha spiegato di non sapere se attualmente l'uomo sia vivo e dove si trovi: "Non lo so, per questo speravo che qualcuno se ne occupasse, per cercarlo e capire se lui era effettivamente la persona che mi ha contattato o era solo uno che aveva usato il suo nome, comunque presumo che sia vivo", ha detto. "E' dura veramente, dopo 41 anni non riesco proprio a capire perchè più si va avanti, più si cercano cose e più arrivano ostacoli", ha dichiarato il fratello di Emanuela, sottolineando che "questa persona che mi ha contattato e poi è sparita era una persona 'addetta' alla gestione, non sapeva i motivi del rapimento, mi ha detto 'Io stavo lì assieme ad altri in un appartamento vicino, e facevo piccole mansioni come fare la spesa, per gestire la situazione'". Poi ha aggiunto: "Lui mi ha detto che è partito sullo stesso volo Roma-Londra". Quest'uomo sicuramente "fino al '97 è stato lì, poi è andato via e non so che cosa sia successo, mi ha fatto il nome di un'altra persona del suo gruppo, Stefano Sderini, un altro dei Nar, che avrebbe fatto delle telefonate anomine. In questo momento non so dove sia, credo latitante in Sudamerica ma è una persona viva". Pietro Orlandi ha accennato anche a un presunto rapporto tra il Vaticano e il ministero della Difesa italiano: "Ci sono elementi di contatto in quella situazione", relativi a "un volo Roma-Londra richiesto dal Vaticano", e, accusa, "nessuno se ne sta occupando". Ma "non si può non approfondire, ci sono troppi elementi, troppe coincidenze".