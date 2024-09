Crotone, resta in carcere attivista curda accusata di essere scafista

Resta in carcere l’attivista curda Maysoon Madjidi, 29 anni, arrestata a Crotone nel 2023 e accusata di essere una scafista da alcuni migranti che viaggiavano con lei verso l’Italia. La nuova istanza di modifica delle misure cautelari, dal carcere di Reggio Calabria ai domiciliari, è stata rifiutata dal giudice Edoardo D'Ambrosio.

Cosa è successo

Madjidi era stata identificata da 2 dei 77 profughi sbarcati nella spiaggia di Gabella, a nord di Crotone, come l’aiutante del capitano dell’imbarcazione, Akturk Ufuk, reo confesso e a processo con rito abbreviato. "Mi accusate di aver aiutato i passeggeri durante il viaggio e poi mi dite che sono una scafista perché non li ho aiutati a sbarcare ma sono fuggita”, ha detto in Tribunale.

E ha continuato: “Come posso essere una scafista se sono stata costretta a stare con altre decine di persone in un sotterraneo in attesa dei camion per andare a imbarcarci? Come posso essere una scafista se, come avete anche detto voi, ho continuato a cercare i soldi per pagarmi il viaggio fino a tre giorni prima della partenza? Ho chiesto un prestito al partito Komala, di cui io e mio fratello eravamo membri, per poter partire".