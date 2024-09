È partita Strade Maestre, la classe che girerà l'Italia a piedi

Da Orvieto otto ragazzi sono partiti per un viaggio che non ha precedenti. Zaino in spalla, la loro destinazione non è stata però la scuola, perché quest’anno scolastico lo passeranno camminando lungo lo Stivale e non stretti fra i banchi. L’innovativo progetto a cui hanno deciso di partecipare si chiama Strade Maestre e promette, in circa 240 giorni da settembre 2024 a giugno 2025, di percorre oltre mille chilometri attraverso 12 regioni italiane, accompagnati da quattro guide-docenti.

Ecco quindi che i ragazzi potranno leggere Dante non chiusi tra quattro mura ma a Ravenna, davanti alla tomba del poeta, o a Firenze, città dove nacque e che cantò; potranno studiare il nazifascismo a Roma, vedendo con i propri occhi il quartiere ebraico che era stato tramutato in ghetto o il sacrario delle Fosse Ardeatine; potranno però anche ammirare l’arte nelle centinaia di musei sparsi lungo la Penisola e che si legano al programma scolastico del quarto e quinto anno delle superiori, di cui fanno parte gli otto ragazzi, come la collezione Peggy Guggenheim a Venezia, il museo del Novecento a Milano o ancora il museo d’Arte Contemporanea di Trento e Rovereto. E, perché no, visitare Pompei in Campania, le Grotte di Castellana in Puglia, i Sassi di Matera in Basilicata e tanto altro.