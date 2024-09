Pescara, muore un parente: sfasciano il reparto e minacciano i medici

Come scrive Il Messaggero, in quaranta hanno invaso i corridoi, dopo essere riusciti a entrare con la forza: è subito intervenuta la guardia giurata in servizio che, valutata la situazione, ha chiamato il numero di emergenza. In ospedale sono arrivate prima le pattuglie della squadra volante della questura quindi quelle dei carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma, poi hanno scortato la salma fino all'obitorio.

Episodio di violenza contro infermieri anche a Bolzano

Episodio di violenza ai danni degli infermieri anche al pronto soccorso dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano. Due uomini, entrambi marocchini, uno di 37 e l'altro di 29 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per i reati di oltraggio e resistenza ad incaricato di pubblico servizio. Nell'attesa di essere visitato, il 37enne, pluripregiudicato per reati di varia natura e gravità quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali stradali e furto aggravato, stanco di aspettare il proprio turno, si è buttato a terra fingendo un peggioramento del suo stato di salute e successivamente ha insultato gli infermieri. L'infermiere di turno, nel tentativo di aiutare lo straniero ad alzarsi in piedi per poi riposizionarlo in barella, è stato violentemente aggredito a spintoni. L'accompagnatore del paziente, anche lui marocchino ma più giovane con lo status di protezione internazionale e pluripregiudicato per i reati di rissa, ricettazione e spaccio di stupefacenti, ha iniziato a offendere e oltraggiare il personale sanitario, accusandolo di incapacità, razzismo e negligenza. A seguito di quanto accaduto il questore di Bolzano, Paolo Sartori ha deciso di segnalare l'accaduto alla Commissione Territoriale per i Rifugiati al fine di revocare ad entrambi lo status di 'asilante', quindi di emettere i decreti di espulsione dal territorio nazionale.