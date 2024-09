Lecce, bambina in ospedale: i medici scoprono che è stata infibulata

Durante una visita in ospedale, i sanitari hanno rilevato il sospetto di una violenza sessuale e, in seguito, hanno confermato che la piccola era stata in passato sottoposta a infibulazione, una pratica di mutilazione degli organi genitali esterni femminili. Sulla vicenda indaga la Procura per i minori di Lecce

I medici scoprono, durante una visita, che è stata sottoposta a infibulazione. È ciò che è accaduto a una bambina che, nei giorni scorsi, era stata trasportata al pronto soccorso di Lecce dal padre a causa di un trauma al basso ventre che, secondo il genitore, era dovuto a una caduta in casa. Durante i controlli, i sanitari hanno rilevato il sospetto di una violenza sessuale e, in seguito, hanno confermato che la piccola era stata in passato infibulata. Si tratta di una pratica di mutilazione degli organi genitali esterni femminili. La bimba è stata in seguito ricoverata e, successivamente, sono state informate le forze dell'ordine. Sulla vicenda indaga ora la Procura per i minori di Lecce.