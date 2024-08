Maglie (Lecce), 14enne violentata nei bagni della stazione: 2 indagati

Due minori sono indagati dalla procura per i minorenni di Lecce in relazione a una presunta violenza sessuale su una 14enne. L'inchiesta è partita dalla denuncia della mamma della ragazzina: secondo quanto raccontato, la vittima, il 28 luglio, è stata accompagnata proprio dalla madre alla stazione ferroviaria di Maglie, dove avrebbe dovuto incontrare un amico, il quale era in compagnia di un altro ragazzo. I tre si sarebbero appartati in un bagno e, più tardi, l'adolescente ha chiamato la madre chiedendo di essere accompagnata in ospedale. Riscontrati i segni di rapporti sessuali - le indagini verificheranno se consenzienti o meno - è partita la denuncia. Verifiche sono in corso sui cellulari dei tre giovani. I carabinieri stanno procedendo anche agli ascolti.