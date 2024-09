Droga: sequestro da oltre una tonnellata a Roma, 2 arresti

Sequestrata più di una tonnellata di hashish in un blitz della Polizia a Roma, nella zona di Monte Mario, in cui sono stati eseguiti due arresti. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in via Tommaso Pendola e hanno visto arrivare un uomo a bordo di un'autovettura e aprire un box auto. Gli agenti hanno sentito immediatamente un forte odore ed hanno raggiunto e bloccato il 61enne italiano che, alla vista dei poliziotti, era in palese stato di agitazione.

La dinamica

Gli agenti, infatti, dopo pochi minuti hanno rinvenuto oltre 735 chili di hashish, suddivisi in panetti, mentre indosso all'uomo sono stati trovati un telefono cellulare e 1500 euro. In casa dell'uomo sono stati trovati altri 24 grammi della stessa sostanza e 7400 euro e un mazzo di chiavi che aprivano il lucchetto di un altro box in uso a un'altra persona. Pertanto, si sono recati immediatamente in via Michele Migliarini dove era ubicato il garage e, una volta all'interno, hanno rinvenuto oltre 400 chili di hashish. Poco dopo, nelle immediate vicinanze, è stato rintracciato il proprietario del box, un 31enne italiano. I due sono stati arrestati poichè gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e la procura ha chiesto e ottenuto dal gip la convalida degli arresti.