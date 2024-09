Sciopero del trasporto pubblico a Torino: orari e fasce di garanzia

Oggi, venerdì 13 settembre, sarà una giornata complessa per chi si muove a Torino e dintorni, a causa di uno sciopero di 24 ore del traporto pubblico locale. L’agitazione è stata indetta dal sindacato OSR Fast-Confsal e riguarda i anche il servizio Gtt, il gruppo torinese trasporti, che non è stato interessato dallo sciopero nazionale del 9 settembre. Ecco i dettagli e le fasce orarie garantite per la giornata.

Fasce orarie garantite



Come riferito dal Gtt in una nota, alcune fasce orarie saranno garantite per limitare i disagi agli utenti. Per il servizio metropolitano e urbano-suburbano, le corse saranno assicurate dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00. Per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres), le fasce garantite saranno dall’inizio del servizio alle 8.00 e dalle 14.30 alle 17-30. Inoltre, sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantite. Tuttavia, lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche sugli altri servizi gestiti da Gtt, causando possibili disagi per la clientela.



