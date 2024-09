Milano, treno esce dai binari: un ferito

L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non distante dallo scalo FS di Greco. Vigili del Fuoco e mezzi del 118 sono intervenuti sul posto. Coinvolti un treno merci e un treno passeggeri, cancellazioni e ritardi sulla linea

Un treno è uscito dai binari, questa mattina, a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30 in via Pallanza, non distante dallo scalo FS di Greco-Pirelli. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e i mezzi del 118. Secondo quando preliminarmente appreso, c'è un ferito. Nell'incidente, avvenuto nella zona nord del capoluogo lombardo, sono rimasti coinvolti un treno merci e un treno passeggeri. Probabilmente il treno merci ha perso un container, causando l'impatto. I due convogli si sono scontrati, fortunatamente a bassa velocità.

Rallentamenti sulla linea

L'incidente che stamani ha coinvolto i due treni, uno dei quali è un convoglio merci di un'impresa esterna al gruppo Fs, ha causato il rallentamento della circolazione ferroviaria nel nodo di Milano. I treni da e per Torino e Domodossola percorrono linee alternative con un maggiore tempo di viaggio pari a circa un'ora.

I dettagli per i passeggeri

In particolare, fa sapere Trenitalia sul proprio sito, "i treni regionali della linea Torino - Milano subiscono limitazioni di percorso, hanno origine e terminano la corsa a Milano Porta Garibaldi. Il treno FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:38) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale. Il treno FR 9782 Milano Centrale (6:53) - Torino Porta Nuova (7:55) è stato invece cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 9600 Milano Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (8:55), che oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello". Inoltre, i passeggeri in partenza da Milano Centrale diretti a Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Sapri (14:32); quelli diretti a Roma Termini e Napoli Centrale possono utilizzare il treno FR 9605 Milano Centrale (6:35) - Napoli Centrale (11:03). I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio da Milano Rogoredo con le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia". Il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33) oggi ferma a Milano Rogoredo anziché a Milano Centrale ed è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello. I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare le prime soluzioni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia fino a Milano Rogoredo, dove trovano proseguimento con il treno FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)". E poi, ancora, "il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06) oggi è instradato sul percorso alternativo da Milano Centrale a Milano Certosa via Mirabello e non ferma a Milano Centrale. Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:14) ha origine da Milano Centrale alle ore 11:10. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa possono utilizzare il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:07)".