In fiamme un magazzino a Milano, morti tre giovani cinesi

È di tre morti il bilancio di un incendio avvenuto ieri sera intorno alle 23 a Milano in un emporio di articoli cinesi in via Ermenegildo Cantoni 3. Le vittime sono tutte giovani e di nazionalità cinese: si tratta di due fratelli di 19 e 17 anni e di una ragazza di 24 anni. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e ambulanze del 118. I pompieri hanno lavorato tutta la notte anche per evitare il crollo della struttura. Ancora ignote le cause dell'incendio. Stando ai primi accertamenti, non è escluso che possa trattarsi di un rogo doloso.

Indagini in corso

I cadaveri sono stati scoperti nel bagno al piano terra, dove i tre - uno di loro trovato in pigiama - avrebbero cercato riparo prima di morire asfissiati. Secondo i primi riscontri pare che i ragazzi dormissero all'interno dello stesso capannone dove sono stati trovati i resti di tre letti. Sul lato posteriore il magazzino usato anche come deposito.