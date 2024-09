Viareggio, ai domiciliari la donna che ha investito lo scippatore

Fermo non convalidato e arresti domiciliari per la 65enne imprenditrice viareggina arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkoun, investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. Stamani per la donna, nel carcere di Pisa, c'è stata l'udienza di convalida del fermo