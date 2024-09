Appello dei pedagogisti al governo: vietare gli smartphone a under 14

I danni degli smartphone su bambini e adolescenti

Secondo gli esperti, sono di due tipi i danni che subiscono i bambini e le bambine interagendo con schermi e strumenti tecnologici: "uno diretto, legato alla dipendenza" e "uno indiretto, perché l'interazione con gli schermi impedisce di vivere nella vita reale le esperienze fondamentali per un corretto allenamento alla vita". Per loro "è chiaro" che prima dei 14 anni avere uno smartphone personale possa essere dannoso così, come allo stesso modo, avere un profilo sui social prima dei 16. Su un'altra cosa, però, vogliono essere chiari i promotori dell'appello: non si tratta di una presa di posizione "anti - tecnologica", ma l'accoglimento di ciò che dicono le neuroscienze a riguardo. E ricordano come "nelle scuole dove lo smartphone non è ammesso, gli studenti socializzano e apprendono meglio" e che prima dei 14-15 anni, "il cervello emotivo dei minori è molto vulnerabile all'ingaggio dopaminergico dei social media e dei videogiochi". Per questo motivo ribadiscono come i dispositivi elettronici - inclusi i tablet - debbano essere usati solo dai docenti per arricchire la didattica "senza prevedere, in classe o a casa e almeno fino ai 15 anni, alcun uso autonomo degli studenti". D'altronde per gli esperti il momento più adatto per usare social e smartphone arriverà, prima o poi, perché "ogni tecnologia ha il suo giusto tempo".

Tra i primi firmatari dell’appello, arrivato a quasi 5mila firme in 24 ore, figurano i nomi di Paola Cortellesi, Valeria Golino,Claudia Gerini, Alba Rohrwacher, Stefano Accorsi, Luca Zingaretti, Edoardo Leo e tanti altri artisti.