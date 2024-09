Scuola, chat mamme: le regole del Garante della Privacy

Alcune tireranno un sospiro di sollievo, altre saranno interdette, ma d’ora in poi, le famigerate chat delle mamme dovranno seguire determinate regole. No alle foto dei minori. Vietato diffondere informazioni sulla salute. E stop anche a tutto quello che può ledere la privacy del minore. Sono queste le principali disposizioni del Garante della Privacy sulle chat scolastiche delle mamme. “Se si vuol condividere su internet o sui social serve il consenso dei genitori degli altri minori che appaiono nelle immagini”. Sono in tanti i genitori che trascurano il fatto che “ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso di minori”, spiega oggi , al Messaggero , Agostino Ghiglia componente dell’autorità.

I rischi della rete

Le chat delle mamme possono rappresentare un pericolo. Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali, invita a una riflessione: “L’era digitale in cui più o meno consapevolmente siamo tutti immersi, va affrontata in modo attento e giudizioso, con precauzioni particolari rispetto al passato”. Il tema è già regolamentato in ambito scolastico, infatti, la legge italiana sulla privacy e il regolamento europeo tutelano attentamente i minori perché soggetti vulnerabili. Purtroppo sfuggono al controllo le miriadi di chat dei genitori: “La foto messa in rete – continua Ghiglia – finisce nella disponibilità di decine di persone”. Per questo, conclude, “ciò che diffondiamo in chat va fatto con consapevolezza. E tutti possono opporsi. Non demonizziamo le chat ma vanno usate con giudizio, per socializzare, veicolare notizie utili ma non morbose informazioni. Il resto va fatto con il consenso dei genitori”.