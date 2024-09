Tivoli, donna muore investita nella notte: si cerca l'auto pirata

Secondo alcuni testimoni nell'incidente sarebbero state coinvolte due auto: una sarebbe riuscita ad evitare la donna mentre l'altra avrebbe travolto la 39enne in pieno senza fermarsi a prestare soccorso. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere in zona

Una donna di 39 anni è stata investita e uccisa ieri, intorno alla mezzanotte, a Tivoli Terme, mentre attraversava la strada in via Tiburtina. La vittima era originaria di Guidonia Montecelio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme e della compagnia di Tivoli per i rilievi. A quanto si apprende, testimoni avrebbero riferito ai militari di due auto: una sarebbe riuscita ad evitare la donna mentre l'altra l'avrebbe travolta in pieno, senza poi fermarsi. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito telecamere in zona per risalire all'auto pirata.