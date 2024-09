Giornata internazionale dell'alfabetizzazione: perché è importante

Dal 1967, in tutto il mondo, l’8 settembre si ricorda l'importanza di questo diritto umano fondamentale per creare una società più alfabetizzata, giusta, pacifica e sostenibile. Quest’anno la ricorrenza ha come tema la promozione dell’educazione multilingue

Una giornata , istituita dall’Unesco, per ricordare l’importanza fondamentale dell’alfabetizzazione per creare una società più alfabetizzata, giusta, pacifica e sostenibile. L’8 settembre, dal 1967, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’alfabetizzazione (ILD) che quest’anno ha come tema la promozione dell’educazione multilingue. Ma perché questa ricorrenza è così importante e qual è l'attuale situazione nel mondo in termini di competenze di base come lettura e scrittura?

Perché è importante?



L’alfabetizzazione è un diritto umano fondamentale per tutti che apre la porta al godimento di altri diritti umani, a maggiori libertà e alla cittadinanza globale. Come riferito dall’Unesco in una nota, “l’alfabetizzazione è una base per consentire alle persone di acquisire maggiori conoscenze, competenze, valori, per promuovere una cultura di pace duratura basata sul rispetto dell’uguaglianza e della non discriminazione, dello stato di diritto, della solidarietà, della giustizia, della diversità e della tolleranza e per costruire relazioni armoniose con se stessi, con le altre persone e con il pianeta”.



1 adulto su 7 non ha competenze di alfabetizzazione di base



Nonostante i numerosi sforzi, l’alfabetizzazione globale rimane un obiettivo purtroppo ancora lontano.

Stando agli ultimi numeri riferiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, nel 2022 almeno un adulto su sette di età pari o superiore a 15 anni (765 milioni) non aveva competenze di alfabetizzazione di base. Inoltre, “milioni di bambini stanno lottando per acquisire livelli minimi di competenza in lettura, scrittura e matematica, mentre circa 250 milioni di bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni non vanno a scuola”.



Il tema dell’edizione 2024 della giornata



Il tema scelto per l’edizione 2024 della giornata è "Promuovere l'educazione multilingue: l'alfabetizzazione per la comprensione reciproca e la pace". Questo tema sottolinea l'importanza di affrontare le sfide legate all'alfabetizzazione in contesti multilingue. In occasione di questa ricorrenza verranno affrontate “questioni relative all’alfabetizzazione in contesti multilingue per raggiungere una pace duratura esplorando possibili soluzioni per migliorare le politiche, i sistemi di apprendimento permanente, la governance, i programmi e le pratiche”.

La celebrazione principale si terrà a Yaoundé, in Camerun, il 9 e 10 settembre. L’evento comprenderà una conferenza globale, la cerimonia di consegna dei Premi internazionali per l’Alfabetizzazione dell’Unesco ed eventi collaterali, come l’incontro annuale dell’Alleanza Globale dell’Alfabetizzazione nell’ambito dell’Apprendimento Permanente (Gal) e gli incontri della Ricerca Azione sulla Misurazione dell’Alfabetizzazione e dell’Educazione Alternativa (Ramaed), e la Rete Globale delle Learning Cities dell’Unesco.



