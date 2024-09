Luigi Samele, la fidanzata Olga Kharlan accetta proposta di matrimonio

Un'altra vittoria, forse la più importante di tutte. Lo schermidore foggiano Luigi Samele, reduce dalle Olimpiadi di Parigi dove ha conquistato la medaglia di bronzo nella sciabola, ha chiesto la mano della compagna Olga Kharlan, che ha detto sì al matrimonio.

Nozze "olimpiche" a tutti gli effetti, dato che Kharlan è una campionessa sei volte medagliata che, negli ultimi Giochi, si è guadagnata una medaglia di bronzo nella sciabola individuale e poi un oro a squadre con la sua Nazione, l'Ucraina.

La coppia, in vacanza in California, ha condiviso la bella notizia sui propri profili social con una fotografia che inquadra i due campioni stretti in un abbraccio, i visi sorridenti e un anello all'anulare di lei, commentando con poche e semplici parole: "Unexpectedly i said yes", inaspettatamente ho detto di sì.