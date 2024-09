Scontro fra auto vicino Roma, morti donna incinta e bimbo di 5 anni

Un tragico incidente mortale, quello avvenuto ieri sera, nel comune di Nettuno, sul litorale vicino a Roma. Nello schianto sono state coinvolte due auto. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere una donna incinta ed un bambino di cinque anni, entrambi morti nell'impatto. Altre due persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Le vittime

A perdere la vita, come detto, sono stati una donna 39enne ed il nipotino. Secondo quanto si è appreso, la vittima non è la mamma del bambino ma la sorella gemella, anche lei incinta. A quanto ricostruito dai carabinieri, al volante della macchina c'era la mamma del bambino con accanto la sorella e il bambino sul sedile posteriore. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la macchina, una volta trovatasi ad un incrocio, sia stata travolta da un'altra auto che percorreva contro mano via della Pineta. Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale. Trasportata in ospedale anche la mamma del bambino.

