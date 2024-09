Latina, esplosione in un'azienda: un morto e un ferito grave

Il forte boato è stato sentito in diverse aree della città. Lo scoppio sarebbe stato causato da un serbatoio di gas

Esplosione all’interno di un’azienda di impiantistica a Latina, la P.s.t. che si occupa di costruzioni metalliche e plastiche. L’incidente, che sarebbe stato causato da un serbatoio di gas, è avvenuto nella zona di via Nascosa e il boato è stato avvertito in diverse aree della città. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero una vittima e un ferito.

La dinamica dell'incidente

Sul posto, oltre a diverse ambulanze del 118 e ad un'eliambulanza, è intevenuta anche la polizia della questura di Latina per ricostruire l'accaduto, oltre ad alcune gazzelle dei carabinieri in loro supporto. Ha raggiunto il luogo dell'incidente anche il sindaco di Latina Matilde Celentano. L'operaio morto e il ferito stavano lavorando con un boiler ad aria nei pressi di un capannone dell'azienda. L'esplosione, secondo quanto ha riferito il sindaco Matilde Celentanto, ha fatto saltare in aria delle lamiere e anche un portellone che hanno colpito i due operai. Tutti e due sono originari del territorio di Latina: la vittima aveva circa 58 anni, il ferito una quarantina.