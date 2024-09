Morta la bimba che scoprì di avere un tumore in vacanza in Thailandia

Non ce l’ha fatta Greta, la bambina di Roma di 9 anni che lo scorso marzo mentre era in vacanza in Thailandia scoprì di avere un tumore molto aggressivo. La bimba si era sentita male a Pukhet, dove era con la famiglia per festeggiare il compleanno della madre. Una fortissima emicrania aveva indotto i genitori a ricoverarla in ospedale, poi la drammatica diagnosi.