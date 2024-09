Omicidio Verzeni, oggi interrogatorio di convalida fermo per Sangare

È previsto per oggi l’l'interrogatorio per la convalida del fermo di Moussa Sangare, reo confesso dell'omicidio a Terno d'Isola di Sharon Verzeni. Sangare comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino e avrà modo di ribadire le motivazioni che lo hanno spinto, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, a uccidere con quattro coltellate Sharon Verzeni. All'interrogatorio di convalida prenderanno parte anche il sostituto procuratore titolare dell'indagine, Emanuele Marchisio, e il suo legale di fiducia, l'avvocato Giacomo Maj. Sangare è in una cella da solo e viene sorvegliato a vista nel timore possa compiere gesti autolesionistici. Ha già incontrato più volte il suo legale.

La ricostruzione dell’omicidio

Moussa Sangare ha raccontato al pubblico ministero e ai carabinieri di Bergamo di aver scelto a caso la sua vittima e di aver agito senza alcun motivo. Ha 'scelto' Sharon quando ha visto che "guardava le stelle in cielo, con le cuffiette", le si è avvicinato in bici e le ha detto: "Scusa per quello che ti sto per fare", poi l'ha accoltellata. La barista di 33 anni è solo riuscita a dire: "Perché? Perché?", poi Moussa è fuggito contromano in bici lungo via Castegnate e si è dileguato, lasciando a terra Sharon, che sarebbe morta di lì a poco, e facendo perdere le sue tracce per un mese.

La sorella: “Non doveva finire così”

C’è sgomento tra i familiari di Moussa Sangare. A partire dalla sorella Awa, 24 anni, studentessa di ingegneria gestionale, che vive con la madre al secondo piano di una palazzina. "Quando ci hanno detto che era stato lui a uccidere quella povera ragazza, siamo rimaste scioccate”, ha raccontato la donna.

“Sapevamo che non stava bene, ma mai avremmo potuto pensare che potesse arrivare a questo. Non doveva finire così, assolutamente no. Il nostro pensiero va a quella povera ragazza, a Sharon e alla sua famiglia, siamo molto addolorate. Per mio fratello nessuno si è mosso. Abbiamo fatto di tutto per liberarlo dalla dipendenza dalla droga, per affidarlo a chi potesse aiutarlo, ma lui ha sempre rifiutato. A noi, dopo aver verbalizzato le denunce, hanno dato i volantini dei centri antiviolenza mentre per un ricovero in qualche centro per fare uscire Moussa dalla dipendenza ci hanno risposto che doveva essere lui a presentarsi in modo volontario". La sorella ha anche raccontato che “ci sono stati giorni in cui la paura era sempre dentro le mura di casa, non mi lasciava mai. Giorni in cui urlava, parlava da solo, delirava". Madre e figlia avevano presentato contro di lui tre denunce, l'ultima lo scorso 9 maggio. Il precedente 20 aprile Moussa aveva minacciato con un coltello alle spalle proprio la sorella.