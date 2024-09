Naufragio Bayesian, al via oggi le autopsie sui corpi delle vittime

Le indagini sul naufragio

Le autopsie si svolgono alla presenza dei periti di parte dei tre indagati: sono il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffiths che era di guardia in plancia la notte del disastro. Nei loro confronti la Procura di Termini Imerese ha ipotizzato i reati di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. I legali della difesa hanno annunciato che chiederanno una consulenza tecnica per accertare lo stato della nave e capire se vi fosse un guasto di cui nessuno era a conoscenza, e un'altra consulenza meteorologica per comprendere se la tempesta che si è abbattuta sulla nave sia stata un evento improvviso e violento o se fosse prevedibile. Gli accertamenti potranno essere disposti dopo il recupero del relitto, che non aveva la scatola nera ma il trasponder Ais - dotato di gps - che avrebbe tracciato gli ultimi movimenti del panfilo.

Marinaio: “Sbalzati in acqua, poi siamo risaliti”

Nei giorni scorsi Matthew Griffiths, il marinaio che la notte della bufera era di guardia in plancia del Bayesian, avrebbe raccontato che “la nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo”. Secondo il marinaio “la barca era inclinata e camminavamo sulle pareti. Abbiamo messo in salvo chi potevamo, anche Cutfield ha salvato la bambina piccola e sua mamma".