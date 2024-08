Argentina, Leonardo Bertulazzi detenuto in "regime speciale"

Cronaca

Sono passati 45 anni dal ritrovamento del corpo senza vita di Aldo Moro, il 9 maggio 1978, dopo 55 giorni dal rapimento da parte delle Brigate Rosse, avvenuto il 16 marzo 1978, quando l’automobile su cui viaggiava il presidente della Dc fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Br che uccise i cinque uomini della scorta e rapì il politico pugliese. Quello stesso giorno, Andreotti avrebbe dovuto ottenere la fiducia per un nuovo governo in cui, per la prima volta, sarebbero stati presenti anche i deputati del Pci di Enrico Berlinguer