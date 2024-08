Maltempo nell'Avellinese, violento nubifragio a Baiano. VIDEO

Le strade della cittadina campana nel pomeriggio di martedì 27 agosto sono state completamente invase da un torrente di fango e detriti. Carabinieri e vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi anche per soccorrere le persone rimaste intrappolate nelle loro auto

Oggi è il giorno della conta dei danni e dei lavori per ripulire il fango e i detriti lasciati dal violento nubifragio che ieri ha colpito l’Avellinese. La giornata di martedì 27 agosto è stata difficile in Irpinia a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla zona a partire dalle prime ore del pomeriggio. Particolarmente colpita la città di Baiano dove si è completamente allagata la centrale via Libertà. Un torrente di acqua e fango è sceso dalle montagne vicine inondando le strade e bloccando alcuni automobilisti nelle auto. I carabinieri della Compagnia di Baiano, insieme ai vigili del fuoco, al personale della Protezione civile e dell'Anas sono stati impegnati in numerosi interventi, specie sulla via Nazionale delle Puglie, in prossimità del casello autostradale di Baiano della A16 Napoli-Canosa.