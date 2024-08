Cecilia Parodi indagata a Milano per odio razziale dopo denuncia Segre

La Procura di Milano ha indagato la scrittrice Cecilia Parodi per "istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e per "diffamazione aggravata dall'odio razziale". L'apertura del fascicolo da parte del Pm Leonardo Lesti, era arrivata in seguito alla denuncia presentata dalla senatrice a vita Liliana Segre in relazione ad un video, pubblicato nei mesi scorsi sul profilo Instagram della Parodi, in cui la scrittrice avrebbe affermato, tra le altre cose, di "odiare tutti gli ebrei". Stando a quanto emerso dalle indagini, la donna avrebbe prima indirizzato frasi antisemite contro Segre, poi avrebbe pronunciato frasi di odio contro Israele e gli ebrei. Per questo motivo la Procura meneghina, guidata da Marcello Viola, ipotizza l'accusa di istigazione a delinquere e diffamazione aggravata.