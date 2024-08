Donna muore in Albania per miocardite, era stata ricoverata per Covid

La 38enne originaria di Sedico, nel Bellunese, è morta in ospedale a Tirana il giorno di Ferragosto. Si trovava in vacanza con il marito e il figlio di un anno e mezzo quando ha accusato i primi sintomi scambiati per influenza. Quando è stata diagnosticata l'infezione cardiaca per la donna era ormai troppo tardi

Alessia Vidotto aveva 38 anni ed era originaria di Sedico, in provincia di Belluno. È morta a causa di una infezione cardiaca il giorno di Ferragosto a Tirana, in Albania, dove si trovava in vacanza con il marito e il figlio di un anno e mezzo. La donna aveva contratto il Covid ed era stata ricoverata in ospedale: il suo quadro clinico è presto degenerato a causa del virus che le ha infettato il cuore provocandole una miocardite acuta.

Cosa è successo

Alessia Vidotto era originaria di Sedico ma ormai residente a Mussoi, frazione di Belluno. Descritta dalla famiglia come una donna riservata, sempre gentile e sorridente, era dipendente della Marcolin, azienda che produce e distribuisce occhiali. Si trovava in vacanza in Albania con il figlio e il marito Eroldi quando ha iniziato ad accusare i primi sintomi influenzali. Dopo alcuni giorni di malessere era andata a farsi visitare in Guardia medica e poi ricoverata in pronto soccorso per un sospetto Covid. Quando è stata scoperta la miocardite per la giovane donna non c’è stato più nulla da fare.