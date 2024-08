Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi, lunedì 26 agosto, un nuovo stato di allerta meteo gialla per piogge e temporali da Nord a Sud in Italia. Il passaggio di una perturbazione riporta il maltempo con piogge e criticità in diverse regioni tra cui l'Emilia Romagna, la Lombardia, Milano compresa, e il Piemonte. Sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi del Triveneto, inizialmente in Lombardia e più occasionali sugli Appennini centrali e meridionali. In nottata forti temporali in Pianura Padana.