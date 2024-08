Da segnalare, infine, che il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per temporali dalla mezzanotte di oggi, 25 agosto e per tutto il giorno di domani, lunedì 26. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.