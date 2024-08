Traffico, weekend da bollino rosso: i consigli su quando partire

Introduzione

Quello che sta per arrivare è il fine settimane dei rientri nelle grandi città dalle mete delle vacanze. Sulla rete Anas è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che tornano verso le grandi aree del Centro-nord. Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi, e in particolare, per l’intera giornata di domenica 25 agosto