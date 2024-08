Roma, ladro sorpreso in un appartamento mentre stava leggendo un libro

“Colto” sul fatto. Si potrebbe usare un gioco di parole per descrivere la vicenda che ha coinvolto un ladro arrestato qualche giorno fa in un appartamento del quartiere Prati, a Roma. Il “topo d’appartamento” era riuscito a intrufolarsi nella casa, situata in via Mirabello, ma non è riuscito a resistere alla tentazione di fermarsi un attimo a sfogliare qualche pagina di un libro. Una tentazione fatale, che deve averlo distratto, facendogli perdere dei minuti preziosi. Intorno all’ora di pranzo, infatti, il 71enne proprietario dell’appartamento è rientrato e, sentendo dei rumori sospetti, ha chiamato la polizia.