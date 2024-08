Il marito, di origini serbe, è stato arrestato in Florida per il presunto coinvolgimento nel sequestro di persona e sparizione della moglie. Sarebbe stato lui, secondo fonti investigative italiane, a indicare all'Fbi la strada del Costo a Cogollo sul Cengio, per le ricerche della donna

Dopo che il primo giorno di ricerche si è concluso senza esito , il caso internazionale di Ana Maria Henao Knezevich continua a rimanere avvolto nel mistero. La donna, 40 anni, è una ricca ereditiera originaria della Colombia e residente a Fort Lauderdale. La sua scomparsa è avvenuta mesi dopo un burrascoso divorzio. Al centro della disputa con l'ex marito vi è il patrimonio accumulato insieme. L'ultimo avvistamento risale al 2 febbraio a Madrid, dove si trovava in compagnia di un'amica. Ana Maria Henao Knezevich era giunta a nella capitale spagnola dagli Stati Uniti nel dicembre 2023, cercando di sfuggire al difficile divorzio dal marito dopo 13 anni di matrimonio. Da quel momento, di lei non si è più avuta notizia.

Perché si cerca il suo corpo a Cogollo del Cengio

Come detto, a indicare questa particolare zona dell’Alto Vicentino sarebbe stato l’ex marito arrestato lo scorso 4 maggio dall’Fbi all’aeroporto di Miami con l’accusa di essere coinvolto nel sequestro e nella sparizione della moglie. Le autorità statunitensi, basandosi sulle indicazioni fornite da Knezevich, hanno trasmesso l'ordine di avviare le ricerche in una specifica area boschiva a Cogollo del Cengio. L'operazione coinvolge la squadra mobile di Vicenza, la polizia scientifica e un gruppo di investigatori spagnoli, coordinati dall'FBI. Le indagini, avviate ieri, si concentrano sulla densa vegetazione lungo la vecchia strada del Costo, con l'impiego di cani molecolari e una ruspa, nel tentativo di trovare il corpo di Ana Maria. L'ipotesi degli inquirenti è che il cadavere possa essere stato sepolto in questa zona impervia. Le ricerche sono proseguite per tutto il giorno senza esiti concreti e continueranno oggi.