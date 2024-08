Francesca Di Ruberto, ex ragazza di Non è la Rai morta in un incidente

Quando aveva 15 anni, per tutta la stagione televisiva 94/95, aveva fatto parte della trasmissione di Gianni Boncompagni. Il passeggero che viaggiava con lei è ferito in modo grave

Ha un nome e un volto noto al pubblico televisivo la vittima dell’incidente mortale di ieri a Roma. Nello scontro con una furgone dell’Ama ha perso la vita la 44enne Francesca Di Ruberto, ex protagonista dello storico programma tv "Non è la Rai". La donna era in auto e stava percorrendo via Trionfale quando è avvenuto l’incidente con il mezzo della spazzatura. Il passeggero che viaggiava con lei è ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

La nota dell'azienda

L'Ama, che cura il servizio di raccolta rifiuti a Roma, in una nota ha fatto sapere di essersi subito messa "a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell'accaduto" e che “il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi".