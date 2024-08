Roma, cane abbandonato trovato paralizzato: è tornato a correre

Una storia a lieto fine che riporta di attualità il tema degli animali abbandonati nei periodi delle vacanze. Si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati 80 mila gatti e 50 mila cani. Il cane Traiano deve avere avuto la stessa sorte di molti altri animali a quattro zampe, ma fortunatamente è stato salvato da Gavino Viero, un volontario della Lega anti vivisezione (Lav) che lo ha trovato tra dei cassonetti paralizzato e mezzo morto, come riporta Alanews.

Un'emergenza sociale

La Lav se ne è presa carico portandolo in una clinica convenzionata per le cure e una volta rimesso in sesto il volontario ha deciso di portarlo a casa. Traiano era semi paralizzato e con dei problemi neurologici alle zampe anteriori, ma con un'operazione all'anca e attraverso una forte riabilitazione ora è tornato anche a camminare e a correre. Ogni anno nel periodo estivo la Lav va in crisi perché non riesce a rispondere a tutte le esigenze che le vengono fatte. I cani e i gatti abbandonati sono sempre di più e questa sta diventando un'emergenza sociale perché lasciati allo sbando in città possono diventare un problema.