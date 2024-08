Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 agosto: la rassegna stampa

Aperture quasi interamente dedicate alle parole di Giorgia Meloni, all'attacco dopo le voci di indagini sulla sorella Arianna. La premier parla di "metodo già adottato con Berlusconi" per colpire il governo. Grande evidenza per la scomparsa a 88 anni di un'icona del cinema come Alain Delon, mentre la prima domenica di Serie A è contrassegnata dallo sfogo di Antonio Conte dopo il pesante ko del Napoli a Verona e dall'attesa per il debutto della Juventus di Thiago Motta