Esplosione in casa vacanza a Porto Cesareo, morta anche la 23enne

Non ce l’ha fatta Irene Agostinacchio, la ragazza di 23 anni di Gravina in Puglia (Bari) che era rimasta ferita, insieme al padre e al fidanzato, la notte tra il 14 e il 15 agosto nell'esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Dopo il padre, Giuseppe, odontoiatra di 58 anni, deceduto la mattina del 16 agosto, è morta anche lei. Restano gravi, seppur stazionarie, le condizioni del fidanzato 24enne della giovane, ricoverato a Bari. Irene Agostinacchio era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni erano state subito definite critiche. Nell'esplosione aveva riportato ustioni sull'80% del corpo.